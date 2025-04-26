華財長：關稅戰致全球金融不穩 應平等對話解紛爭

赴美出席G20會議 矢言維護自身權益 中國財政部部長藍佛安周四在美國華盛頓，出席今年第二次二十國集團（G20）財長和央行行長會議。藍佛安表示，中方堅定維護以世界貿易組織為核心的多邊貿易體制，主張通過平等對話協商解決貿易和關稅爭議，也將堅定維護自身正當權益。

藍佛安表示，當前世界經濟增長動能不足，關稅戰、貿易戰進一步影響經濟金融穩定。各方應通過加強多邊合作進一步完善國際經濟金融體系，積極推動多邊開發銀行改革，有效推進國際復興開發銀行股權審議，務實完善《緩債倡議後續債務處理共同框架》實施，激勵國際金融機構和私營部門為脆弱國家應對債務和流動性挑戰提供更多支持。各方應為非洲發展匯聚更多資源，加強非洲機構能力建設，以數碼化和綠色轉型為契機為非洲經濟增長注入新動能，藍佛安還重點介紹中國經濟穩中向好態勢及政策取向和中國支持非洲發展的重要舉措。

會議期間，藍佛安分別同G20主席國南非財長戈東瓜納、歐盟委員會經濟與生產力委員東布羅夫斯基斯、巴基斯坦財長奧朗則布、德國財長庫基斯、南韓經濟副總理兼企劃財政部部長崔相穆、印尼財長英卓華、英國財政大臣李韻晴、日本財政大臣加藤勝信和世行行長彭安傑等舉行雙邊會見或交流，主要就宏觀經濟形勢、G20財金渠道重點議題及雙邊合作等交換意見。

華駐英使斥美喪失理智 中國駐英國大使鄭澤光周四在倫敦，出席天津投資環境推介會並發表主旨講話。他指出，面對美國喪失理智的行為，中國挺身而出，不單是為了維護自身正當利益，更是為了維護國際公平正義。鄭澤光稱，國際社會在關鍵時刻應該團結起來，共同抵制單邊主義和貿易霸凌。惟有堅決反對和抵制，才能使霸凌者改弦更張。鄭澤光強調，中國在謀求自身發展的同時，將堅定不移推進高水平對外開放，同世界分享發展機遇。本報綜合報道