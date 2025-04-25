歐洲防俄侵略 構建銅牆鐵壁

歐盟裏支援烏克蘭對抗俄羅斯的國家，多是出於其仇俄恐共心態，例如，德國「交通燈」看守政府的國防部長皮斯托留斯聲稱：「我們幾乎天天聽到克里姆林宮的威嚇，我們要考慮到普京政府有一天甚至會攻擊北約成員國，我們的專家預計在5至8年內會發生。」丹麥的情報組織亦警告：「俄羅斯會在5年內在歐洲發動大型戰爭。」德國的軍事歷史專家內策爾甚至揚言：「今個秋天，俄羅斯可能會襲擊立陶宛，這會是我們最後一個平靜的夏天。」

支持這些論調的國家，還有芬蘭、瑞典、挪威、波蘭以及波羅的海三國。這些恐俄言論，是基於2022年2月24日俄烏戰爭爆發前，俄羅斯曾表示，只要北約回應其「收回支持烏克蘭加入北約」的要求，就不會發動戰爭，但北約至今仍沒有拒絕讓烏克蘭加入北約。然而，他們卻沒有追究拜登政府為何不理會莫斯科的警告，甚至促使澤連斯基於2022年4月拒絕接受和平方案。

增加國防工業投資 歐盟成員國政府一直強調它們不會主動挑起戰爭，即使援烏，也只是歐洲安全防衞的一部分。歐盟上月發表防務白皮書，稱要通過增加國防工業投資、鼓勵聯合採購、提高軍工產能等措施，令歐洲到2030年擁有強大和充分的國防能力，特別是大力發展人工智能和量子技術，以加速國防轉型。歐盟亦承認，必須克服多年來各自孤立及忽略國防，導致缺乏軍火、導彈的儲存和生產力，空防和軍隊人員不足。而俄烏戰爭更使歐盟意識到訊息及無人機科技戰的重要性，歐洲30多國計劃在這兩方面加強合作，急起直追俄羅斯。

如今波羅的海三國已在接壤俄羅斯及白羅斯的邊界，建立超過1,000公里的防線以及過百個堡壘；波羅的海三國和波蘭，更要退出禁止生產或使用反步兵地雷的《渥太華條約》，以在防線全面布雷。而歐洲的北約成員國，亦希望實現10天內可徵集10萬名、一個月內可徵集20萬名、半年內可徵集50萬名裝備齊全的軍人到前線的計劃。

此外，目前加拿大在支援拉脫維亞的防衞，法國在支援羅馬尼亞的防衞。而芬蘭及瑞典加入北約，可全面封鎖俄羅斯在波羅的海的海軍活動，芬蘭更在接壤俄羅斯的1,300公里邊界部署1.5萬門火炮。

看來，歐盟及北約國家正在建立銅牆鐵壁防禦俄羅斯，俄羅斯倘若入侵，將要付出沉重代價。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻