中國十大考古新發現出爐

包括安徽楚考烈王墓 文明歷史空白填補 每年舉辦一次的全國十大考古新發現評選活動，素有「中國考古界的奧斯卡」之稱。中國國家文物局表示，經項目匯報、綜合評議，由中國文物報社、中國考古學會主辦的終評會昨日在北京舉行，評審團現場公布投票選出的2024年度全國十大考古新發現評選結果，其中湖北武漢盤龍城遺址、北京房山琉璃河遺址均榜上有名。

本屆共收到30個參評考古項目，經初評、終評等環節後，最終中選的10個項目包括四川資陽濛溪河遺址群、浙江仙居下湯遺址、甘肅臨洮寺窪遺址、西藏康馬瑪不錯遺址、湖北武漢盤龍城遺址、陝西寶雞周原遺址、北京房山琉璃河遺址、安徽淮南武王墩一號墓、雲南晉寧河泊所遺址、新疆喀什市漢唐時期莫爾寺遺址。

北京琉璃河揭西周最大遺址 根據國家文物局介紹，入選項目涵蓋了人類起源、中華文明起源形成與早期發展過程、夏商周考古、統一多民族國家形成和發展、佛教考古等多個領域，進一步實證中華文明突出特性；如北京房山琉璃河遺址，是燕山南麓地區目前所知面積最大西周遺址，出土燕侯墓地有助填補其世系空白。

四川濛溪河遺址群屬全科型 此外，湖北武漢盤龍城遺址表明長江流域屬中華文明搖籃；安徽淮南武王墩一號墓是迄今最大型楚國高等級墓葬，墓主是《史記‧楚世家》記載的楚考烈王；四川資陽濛溪河遺址群是同時包含豐富石器、動物與植物遺存的國際罕見全科型遺址；浙江仙居下湯遺址呈現早期農業社會聚落形態和結構等。本報綜合報道