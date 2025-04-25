紐約市長受賄指控獲撤 3聯邦檢察官集體辭職

【本報綜合報道】美國紐約市長亞當斯因涉嫌收受非法競選捐款及旅行津貼，去年9月被控詐欺、受賄等罪名，總統特朗普上台後，司法部隨即下令撤銷對亞當斯的指控。紐約南區3位聯邦檢察官周二集體辭職，堅稱在指控亞當斯並無任何錯誤。

指遭強行休假逼認錯 3位檢察官分別為科恩（Celia Cohen）、羅爾巴赫（Andrew Rohrbach）和維克斯特羅姆（Derek Wikstrom），他們指摘司法部副部長布蘭奇要求他們對亞當斯賄賂案表示後悔，要求他們放棄法律和道德義務，並且強行讓他們行政休假，但是其實重返工作崗位的先決條件之一，就是承認自己在調查亞當斯期間存在不當行為。

今年2月，曼哈頓地區法官戴爾‧何（Dale Ho）下令聘請外部律師介入此案，決定是否應撤銷對亞當斯的指控。他形容特朗普政府疑似在做一筆交易，通過撤銷對亞當斯起訴，換取對方在移民政策上的讓步，司法部的立場代表公職人員如果順從政治優先事項，他們可能會受到特殊待遇，從根本上與法律面前人人平等的理念不相容。