美或向中重型貨車及零件加關稅

【本報綜合報道】美國總統特朗普正考慮向汽車零件徵收部分關稅，商務部周三展開對中型及重型貨車及其零件的國家安全調查，有可能為加徵關稅鋪路。

代表美國汽車業的6個團體早前聯手游說特朗普政府不要實施針對汽車零件的關稅，警告會推高美國汽車價格，擾亂供應鏈並造成失業。知情人士指，華府計劃豁免汽車製造的稅項包括為打擊芬太尼而對中國產品徵收的關稅，以及對鋼鐵和鋁徵收的關稅，但仍會保留對所有進口汽車徵收的25%關稅，以及5月3日才生效的25%進口汽車零件關稅。

商務部公布將針對超過一萬磅的貨車、零件及其他衍生商品，調查由少數外國供應商主導美國進口所帶來的國家安全風險，當中或涉及政府補貼及掠奪性的貿易行為，並檢視美國生產商是否能夠滿足當地的需求，以及外國利用出口限制將貨車及零件供應武器化的可能性。

威脅上調加拿大汽車關稅 同時，特朗普威脅上調現行25%的加拿大進口汽車關稅，並說華府所做的是表明美國不需要加拿大汽車，「真的想要製造我們自己的汽車」。