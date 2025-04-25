稱對等關稅致經濟損 美12州告華府越權

指設定權屬國會 力阻政策實施 繼加州後，美國12個州政府前天聯合興訟，指控特朗普政府無權徵收外國貿易夥伴關稅，請求法院宣布「對等關稅」違法，並阻止實施。白宮發言人德賽（Kush Desai）重申，聯邦政府致力應對國家緊急狀態，將動用一切手段。

是次訴訟由亞利桑那州、科羅拉多州、康涅狄格州、特拉華州、伊利諾伊州、緬因州、明尼蘇達州、內華達州、新墨西哥州、紐約州、俄勒岡州、佛蒙特州檢察總長一同發起，他們前天入稟位於紐約美國國際貿易法院，指控特朗普政府關稅政策只是一時興起，而非正當行使合法權力。

控方指關稅屢變 引發混亂 訴訟書指出，根據國家憲法，關稅設定權屬於國會，總統只有在面臨來自國外異常及特殊威脅時，方可援引緊急狀態法律。偏偏特朗普政府針對任何進口商品徵收巨額且不斷變化關稅，顛覆憲法秩序，引發國家經濟混亂。

紐約州檢察總長詹樂霞（Letitia James）辦公室發聲明稱，國會從未授予總統實施上述關稅權力，特朗普政府卻通過行政命令及網上平台發文等實施關稅行為已構成違法。詹樂霞警告，如特朗普政府非法關稅政策不停止，將導致國內更加嚴重通脹、失業及經濟損失。

白宮：用一切手段應對緊急狀態 紐約州州長胡楚同日亦指出，特朗普政府不計後果的關稅措施導致消費者成本大增，在全國範圍內引發經濟混亂。惟德賽強調，特朗普政府仍致力應對正摧毀國家產業、讓國內工人無力應對的國家緊急狀態，「我們將動用一切手段，從關稅到談判」。

總統特朗普本月2日簽署行政令，引用《國際緊急經濟權力法》，宣布國家進入緊急狀態，藉此向貿易夥伴徵收「對等關稅」。為此，加州州長紐瑟姆之後入稟州內法院起訴特朗普政府，成為全美首個興訟州份。本報綜合報道