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多倫多國際機場 警擊斃一男子
加拿大安大略省皮爾地區警方昨晨在多倫多皮爾森國際機場一號客運大樓擊斃一名男子，暫未提供詳情，僅稱屬獨立事件，未發現對公共安全構成威脅。大批警員隨後到場，封鎖現場一帶區域。事件中無警員受傷，不過行車需要改道，或影響航廈運作。（綜合報道）
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