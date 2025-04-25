禽流感持續 美殺逾3000萬隻雞

美國禽流感疫情持續，自今年1月以來全國已撲殺3,060萬隻雞。撲殺雞隻分布於亞利桑那州、加州、艾奧瓦州、印第安納州、密蘇里州、俄亥俄州、賓夕凡尼亞州等9個州份，大面積撲殺雞隻亦是引發美國雞蛋短缺主因之一。（綜合報道）