未能指路 世博會保安向參觀者下跪

【本報綜合報道】日本大阪‧關西世博會一名保安因未能幫參觀者指路而當眾下跪，引發輿論嘩然，不少民眾認為即使保安有錯在先，參觀者亦不應該讓對方下跪。

已突破100萬人次入場 事發於上周四下午4時左右，一名男子與家人參觀完世博會後，詢問保安停車場方位，但保安疑似不清楚具體方位，於是將他引導到園內數字地圖展示板的位置，並陪同對方確認。男子隨即批評大聲批評對方，保安疑似迫於壓力，當場向對方下跪道歉。有途經民眾見狀後，立刻拍下現場畫面並上傳網絡。按照日本法律，若強迫某人下跪可能構成強迫罪，可判處3年以下有期徒刑或50萬日圓（約2.7萬港元）以下罰款。日本國際博覧會協會事後回應稱，下跪屬涉事保安自願行為並非強迫，協會不打算報案。

世博會累計入場人數已突破100萬人次，主辦方周三舉行小型紀念典禮，為第100萬名遊客送上世博吉祥物「脈脈」的絨毛玩具等紀念禮品。有幸成為第100萬名入場者的遊客是37歲大阪市民宮森信，他感到非常開心和幸運，想去看看美國館和北歐館。