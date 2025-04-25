山火毀林 澳洲射殺近750隻國家公園樹熊
【本報綜合報道】澳洲維多利亞省布吉比姆國家公園上月發生山火，燒毀約2,000公頃叢林，導致大批樹熊受傷、脫水和捱餓。為令樹熊趁早「解脫」，維省近日批准出動狙擊手展開撲殺行動，初步統計共射殺近750隻樹熊。
行動從本月開始，維省政府安排直升機在國家公園上空巡查，機上搭載狙擊手，若發現樹熊便直接開槍。維省省長賈艾倫表示，政府必須根據現有資訊做出艱難的決定，而今次行動是在對情況進行全面評估之後做出。維省環境部門亦解釋，撲殺樹熊是極端但必要，防止樹熊進一步遭受痛苦。
被質疑難從高空評估健康
動物保護組織「樹熊聯盟」（Koala Alliance）主席羅伯遜（Jess Robertson）質疑狙擊手無法從高空準確評估樹熊的健康狀況，意味許多健康的樹熊亦可能會被錯誤射殺。動物正義黨亦指摘今次行動存在疏忽，考慮到部分雌性樹熊懷有身孕，直接射殺牠們可能導致許多未出生樹熊死亡，呼籲採取更人道的方法對待樹熊。
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