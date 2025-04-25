山火毀林 澳洲射殺近750隻國家公園樹熊

行動從本月開始，維省政府安排直升機在國家公園上空巡查，機上搭載狙擊手，若發現樹熊便直接開槍。維省省長賈艾倫表示，政府必須根據現有資訊做出艱難的決定，而今次行動是在對情況進行全面評估之後做出。維省環境部門亦解釋，撲殺樹熊是極端但必要，防止樹熊進一步遭受痛苦。