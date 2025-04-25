前女婿獲聘航企領導 文在寅涉受賄遭起訴

實務經驗空白 旅居泰領薪酬住屋費121萬 南韓前總統文在寅的前女婿在無航空業實務經驗下，獲聘為泰國易斯達航空公司高層，全州地方檢察廳調查後認定事件存在利益交換與對價關係，昨日以涉嫌受賄罪名起訴文在寅。

泰國易斯達由前議員創立 全州地方檢察廳去年收到舉報，指控文在寅女兒文多惠的前夫徐×，在文在寅任總統時獲泰國易斯達航空聘用是受到關照。泰國易斯達航空由共同民主黨前議員李相稷創立，李相稷在2018年擔任中小風險企業振興公團負責人後，聘用沒有任何航空業經驗的徐×為公司執行董事。

其女文多惠涉共同受賄 檢方認為文多惠與徐×旅居曼谷期間從泰國易斯達航空直接獲取經濟利益，包括薪酬和住屋費等約2.23億韓圜（約121萬港元）可視為有關方面向文在寅行賄，因此文在寅和文多惠涉嫌共同受賄。而在徐×成為執行董事後，文在寅及其妻金正淑就停止對文多惠一家的資助，檢方懷疑當中存在對價關係。除了文在寅，檢方亦以行賄與業務上背信等罪名起訴李相稷，並暫緩起訴文多惠及徐×。

文在寅現年72歲，人權律師出身，曾是已故前總統盧武鉉的左膀右臂，並於前總統朴槿惠2017年被罷免下台後當選總統，至2022年5月10日卸任。南韓一直流傳「青瓦台魔咒」，歷任總統幾乎都難以「善終」，全斗煥、盧泰愚、盧武鉉、李明博、朴槿惠都難逃牢獄之災，甚至輕生的命運。剛在本月4日，尹錫悅因去年12月3日頒布緊急戒嚴令而被彈劾罷免下台，如今文在寅亦因涉嫌受賄被起訴。本報綜合報道