烏堅持全面無條件停火再和談

美卿杯葛 倫敦會談降級

倫敦會談原訂是部長級會議，但有傳烏克蘭周二向歐洲國家提交文件表明不會在俄羅斯同意全面及無條件停火前和談，美國國務卿魯比奧和美國政府中東問題特使威特科夫宣布不參與會議，只派凱洛格出席，令會談明顯降級。與會的葉爾馬克強調，烏方會捍衞構成國家主權及領土完整基礎的原則立場。烏克蘭外長瑟比加表示，烏克蘭代表團與美歐繼續討論可能的和平途徑，而在與凱洛格會晤期間，雙方就和平道路進行具建設性的磋商。