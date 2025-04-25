烏堅持全面無條件停火再和談
【本報綜合報道】美國、烏克蘭、英國、法國及德國官員周三在倫敦開會，討論俄烏和平方案。烏克蘭總統辦公室主任葉爾馬克會後強調，烏方堅持必須立即、全面及無條件停火是開始談判達成公正與持久和平的第一步，美國政府烏克蘭問題特使凱洛格形容會談積極。
美卿杯葛 倫敦會談降級
倫敦會談原訂是部長級會議，但有傳烏克蘭周二向歐洲國家提交文件表明不會在俄羅斯同意全面及無條件停火前和談，美國國務卿魯比奧和美國政府中東問題特使威特科夫宣布不參與會議，只派凱洛格出席，令會談明顯降級。與會的葉爾馬克強調，烏方會捍衞構成國家主權及領土完整基礎的原則立場。烏克蘭外長瑟比加表示，烏克蘭代表團與美歐繼續討論可能的和平途徑，而在與凱洛格會晤期間，雙方就和平道路進行具建設性的磋商。
凱洛格會後發文稱，現在是時候執行美國總統特朗普的俄烏戰事指令，停止殺戮，實現和平，並把美國放在第一位。英國外交部指，在達成共同立場方面取得了重大進展，各方重申支持美國總統特朗普實現公正持久和平的承諾。
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