澤連斯基拒認克里米亞屬俄 被特朗普斥阻講和

美警告戰事添3年 烏將失去整個國家 烏克蘭總統澤連斯基周二表明，承認俄羅斯擁有克里米亞主權等同違憲，聲言不會在領土問題上妥協。美國總統特朗普周三批評澤連斯基發表煽動言論，令俄烏達成和平協議變得更困難。特朗普更警告澤連斯基，戰爭再持續3年將失去整個國家。

特朗普指摘澤連斯基的言論破壞和談，令衝突難以解決，只會延長殺戮。特朗普還說，現在離達成和平協議已經很近，澤連斯基應該立刻把協議搞定。特朗普稱，與澤連斯基打交道比最初預期還要難。

特朗普稱下月或晤普京 特朗普指出，烏克蘭多年前已失去克里米亞，反問澤連斯基為甚麼11年前沒有與俄羅斯開戰，而是不發一槍拱手相讓。特朗普又稱，可能在下月結束訪問沙特阿拉伯後，與俄羅斯總統普京會面。

白宮發言人萊維特表示，特朗普對澤連斯基的耐心已快耗盡，對談判感到沮喪，並認為澤連斯基走錯了方向。她透露，澤連斯基一直試圖質疑和談，令特朗普無法接受。美國副總統萬斯同日公開呼籲烏克蘭接受美國的和平提議，包括承認俄羅斯佔領克里米亞、烏克蘭不加入北約等。萬斯重申，如果談判無法在短期內取得明確進展，美方將退出斡旋。

克里姆林宮發言人佩斯科夫指出，結束軍事行動的關鍵是烏軍須撤出頓巴斯和新俄羅斯地區。他強調，烏克蘭東部4州是俄羅斯憲法不可分割的一部分。佩斯科夫讚揚特朗普願意與俄方對話，普京欣賞如特朗普一般的硬漢。佩斯科夫強調，普京支持特朗普提出在烏克蘭全面停火的建議，但是需要釐清所有細節，包括英國及法國會否停止軍援烏克蘭。

波蘭已供353億元培訓烏兵 波蘭外交部長西科爾斯基周三在眾議院闡述本年外交政策目標，提到已向烏克蘭提供價值約40億歐元（約353億港元）援助培訓近3萬名烏軍士兵。逾80%援烏物資經波蘭轉運，部分國家考量向烏克蘭派遣軍隊執行維和任務，西科爾斯基表明波蘭不會派兵，但將支援可能的行動。

西科爾斯基說當前的國際形勢是幾十年來最難以預測。波蘭將致力於加強歐洲防務，維護跨大西洋關係，捍衞以《聯合國憲章》為基礎的國際秩序。歐盟目前面臨生存抉擇，要麽團結一致參與國際競爭，要麽淪為邊緣角色。他呼籲歐洲意識到自身潛力，並且採取實際行動。本報綜合報道

克里米亞多年前遭俄羅斯吞併。（Getty Images圖片） 俄羅斯總統 普京 美國總統 特朗普 烏克蘭總統 澤連斯基