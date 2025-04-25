狠男燒前度囚12年 二審開庭未宣判

【本報綜合報道】湖北省恩施州一對情侶於2023年出現感情糾紛後分手，男子覃×輝對女子陳×雲多次糾纏未果後潑汽油，點燃她的衣服。事件導致陳女手功能喪失，程度達傷殘五級，全身有多處疤痕，程度為傷殘六級。陳女將覃男告上法庭，一審以故意殺人罪判處覃男囚12年，但女方不服抗訴，案件周二在恩施州中院二審開庭審理，法院未當庭宣判。

女方指被告非主動自首 陳×雲代理律師周二表示，在二審庭審現場，檢方認為覃×輝不構成自首。法院一審判決時認為男方犯罪未遂，在案發後積極對被害人進行施救，具有自首情節，又願意支付5.93萬元人民幣（約6.4萬港元）醫藥費，遂從輕或減輕處罰。惟陳女認為覃男當時沒有主動報警，不存在自願性，而是在陪伴送院期間被警方逮捕。

陳×雲表示，覃男一審時承認潑了兩次汽油，但二審期間翻供，稱只潑一次，又強調自己沒有故意殺人的意圖。女方直言，覃男在法庭上對她道歉，但她並不接受，更認為對方道歉只為減輕刑罰。