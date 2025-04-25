駕車撞欄墮海3死 司機緩刑公司罰款

事發於前年12月11日晚上10時許，一輛載有6名工人的私家車從黃茅海水域一橋樑建設項目施工臨時橋離開途中墮海。經調查認定，事件是司機駕駛操作不當撞破防護欄墮海造成的較大生產安全責任事故。涉事司機易×德事後被立案偵查並刑拘，去年7月被判刑。行政處罰方面，去年5月，江門市應急管理局對江門市澤星鋼結構工程有限公司立案調查並作出行政處罰。同時，江門市應急管理局對工程公司主要負責人謝×兵、勞務項目現場負責人陳×，以及中鐵寶橋集團有限公司G3合同段項目經理部經理王×輝立案調查並作出行政處罰，分別罰款2.1萬至21萬多元（約2.26萬至22.6萬港元）。