強風雷雨夾擊廣東 防汛Ⅳ級應變啟動

從化龍捲風警報敲響 要求人員撤離為上 廣東省多地周三起出現較強降雨，並伴隨雷暴大風、冰雹等強對流天氣，為廣東上周二入汛以來比較明顯的一次降雨。廣東省水利廳水旱災害防禦領導小組啟動水利防汛Ⅳ級應急響應，做好全省水旱災害防禦。

隨着降雨強度和範圍擴大，疊加冷空氣影響，預計廣東炎熱天氣有望緩解。今日全省大部分市縣的最高氣溫降至30℃以下，大部分市縣昨日及今日有強降雨，部分市縣伴有8至10級短時大風、短時強降雨和小冰雹等強對流天氣，一直到明日全省降雨才減弱。廣州市從化區部分鎮街周三晚曾發出龍捲風警報，要求鐵皮頂廠房、工棚和防風能力差建築物內人員盡快撤離。

廣東省水利廳要求全省各級水利部門和有關單位要高度重視，嚴格執行24小時領導帶班和值班值守制度，密切監視雨情、水情、汛情、工情發展態勢，加強會商研判，及時發布預警訊息，重點做好強降雨可能引發的中小河流洪水和山洪災害防禦、在建涉水工程安全度汛以及大中型水庫蓄水保水工作，全力保障人民生命財產安全和水利工程安全。

黃色山洪災害氣象預警生效 水利部和中國氣象局聯合發布黃色山洪災害氣象預警，指江西西南部、廣東北部、西藏東南部等地部分地區發生山洪災害可能性較大。山洪災害預警信號共分4種顏色等級，按照嚴重性和緊急程度由低到高排列順序是：藍色、黃色、橙色、紅色，分別代表不同的預警級別和對應的災害風險。黃色預警意味着發生山洪災害的風險較高，對人身和基礎設施可能產生危害。本報綜合報道