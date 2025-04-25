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柯文哲案 揭USB藏女星裸露寫真
台灣台北地方法院審理民眾黨前主席柯文哲涉貪案，柯曾控訴檢方拿USB內的不雅影片脅迫他，檢方聲請勘驗，法官最終諭知私密照片與此案無關，勘驗必要性甚低。媒體人黃揚明爆料，所謂不雅照其實是舒淇、徐若瑄等知名女星過去的三點全露寫真集。（綜合報道）
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