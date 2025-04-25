兩岸國際

柯文哲案 揭USB藏女星裸露寫真

台灣台北地方法院審理民眾黨前主席柯文哲涉貪案，柯曾控訴檢方拿USB內的不雅影片脅迫他，檢方聲請勘驗，法官最終諭知私密照片與此案無關，勘驗必要性甚低。媒體人黃揚明爆料，所謂不雅照其實是舒淇、徐若瑄等知名女星過去的三點全露寫真集。（綜合報道）
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc
人人做記者