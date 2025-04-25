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胡耀邦孫任大摩中國區副主席
摩根士丹利任命胡霽光為中國區副主席，他是已故中共前總書記胡耀邦之孫。網上流傳摩根士丹利任命官媒前總編輯胡錫進為中國區副主席的截圖，後核實發現實際任命對象「James Hu」為胡霽光，而非胡錫進。（綜合報道）
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