神舟二十號升空 進預定軌道

【本報綜合報道】神舟二十號載人飛行任務航天員乘組出征儀式，昨日在酒泉衞星發射中心問天閣圓夢園廣場舉行。3名航天員之後到達發射塔架，並進入飛船返回艙。神舟二十號載人飛船已於當日下午5時17分點火發射升空，飛船與火箭成功分離，並進入預定軌道，航天員乘組狀態良好，發射圓滿成功。

乘組將於10月下旬返地球

執行神舟二十號載人飛行任務的三名航天員分別為陳冬、陳中瑞、王杰，由陳冬擔任指令長，3人在第十個「中國航天日」當天領命出征。出征儀式結束後，他們由專車護送到發射場。神舟二十號載人飛船入軌後，採用自主快速交會對接模式，約6個半小時後對接於天和核心艙徑向端口，形成三船三艙組合體。在軌駐留期間，神舟二十號航天員乘組將迎來天舟九號貨運飛船和神舟二十一號載人飛船的來訪，並於今年10月下旬返回東風着陸場。