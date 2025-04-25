校友夫妻捐10.8億 助復旦建研究院

據復旦大學微信公眾號周三指，學敏高等研究院定位為世界頂尖的自然科學領域高水平基礎研究和交叉研究機構，致力成為世界頂尖的科技創新策源地。學敏高等研究院面向全球招募博士畢業5年以內、國際最頂尖的青年科學家，支持青年科學家展開原創突破性、技術革命性和具有深遠影響力的研究工作，努力作出顛覆傳統認知、解決重大難題或創建新學科範式的研究成果，推動社會跨越式發展。