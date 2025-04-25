校友夫妻捐10.8億 助復旦建研究院
【本報綜合報道】上海復旦大學校友李平、廖梅夫婦近日捐贈10億元人民幣（約10.8億港元），支持建設復旦大學學敏高等研究院。
據復旦大學微信公眾號周三指，學敏高等研究院定位為世界頂尖的自然科學領域高水平基礎研究和交叉研究機構，致力成為世界頂尖的科技創新策源地。學敏高等研究院面向全球招募博士畢業5年以內、國際最頂尖的青年科學家，支持青年科學家展開原創突破性、技術革命性和具有深遠影響力的研究工作，努力作出顛覆傳統認知、解決重大難題或創建新學科範式的研究成果，推動社會跨越式發展。
李平為寧德時代聯合創始人
李平為復旦大學材料系高分子專業1985級校友，廖梅為歷史學系1986級校友，二人相識於復旦大學。本科畢業後，李平投身商界，是寧德時代聯合創始人。廖梅則是著名歷史學家朱維錚教授指導的第一位國內博士生。去年11月，李平、廖梅夫婦聽說學校建設研究院的構想。經討論後，李平、廖梅夫婦決定捐款支持建設復旦大學學敏高等研究院。李平、廖梅夫婦在闡釋「學敏」寓意時指出：「學者，治學之道；敏者，兼具勤勉與敏銳」。
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