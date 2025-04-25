中紀委處分4中管幹部

【本報綜合報道】中央紀委國家監委周三表示，給予4名中管幹部黨紀政務處分，其中重慶市委前常委、政法委前書記陸克華開除黨籍和公職；甘肅前副省長趙金雲開除公職；十三屆全國政協經濟委員會副主任張效廉和中國建設銀行前黨委委員、副行長章更生均開除黨籍，4人涉嫌犯罪問題被移送檢察機關審查起訴。

均移送檢察機關起訴 陸克華長期在住建系統任職，2018年1月空降重慶任職，至去年11月在任上被查。調查指，陸克華搞「低級紅」、「高級黑」，結交政治騙子；推動違規舉債融資興建樓堂館所，搞權色、錢色交易；違規干預插手執法活動，還被指長期癡迷賭博，並非法收受巨額財物。

民主黨派人士趙金雲去年10月在任上受查，其丈夫、國家稅務總局陝西省稅務局前黨委書記、局長包東紅一周內也被查。調查指，趙金雲違規從事營利性活動，大搞家庭式腐敗，大肆收錢斂財，利用職務便利為他人在項目承攬、工程款撥付等方面謀利；張效廉存在的問題主要包括官迷心竅、利令智昏，結交政治騙子等；章更生則涉違反國家規定發放貸款，造成特別重大損失。