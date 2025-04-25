盜他人高考成績32年 河南漢躋身副衞生院長

違規被查始揭發 受害人一直當輔警 河南省焦作市一名輔警一直以為1990年高考落榜，事隔32年後才得知一名同屆考生冒用他的身份就讀中專，後來還成為衞生院副院長。沁陽市委市政府周二成立由紀委監委、公安局、法院、教體局等部門組成的聯合調查組，發現情況屬實將根據調查結果處理。

事主席南（54歲）以為高考落榜後，便進入公安系統成為一名輔警至今。席南於2022年7月接獲孟州市衞健委通知，當年的高考錄取通知書被別人冒名領取，原名李永剛的考生改名李席南，頂替席南就讀焦作衞生學校。李席南畢業後以幹部身份分配工作，2021年曾以孟州市西虢鎮衞生院副院長身份入選當年「孟州好醫生」。

已遭開除公職 無業狀態 李席南於2022年因違規問題受查，孟州市衞健委審查時發現他的人事檔案有不少疑點，此時才知道他冒用他人身份成功取得中專學歷證書，還躋身公職人員行列，在醫療領域開啟職業生涯。孟州市衞健委按照相關法律法規，開除李席南公職，並撤銷中專學歷證書及醫師資格證書。孟州市衞健委曾建議把李席南移交司法機關，但後來不了了之。李席南被孟州市衞健委開除後，目前處於無業狀態。據他自述，入學手續由他的父親、舅父代辦，當年不知自己改名原因。

面對席南追問，李席南坦言不怕對方舉報。席南表示，當年他在沁陽市第四中學上學，李席南則在沁陽三中讀書，希望曝光事件能還原當年真相。根據刑法規定，冒名頂替罪追訴時效為5年。由於案發在上世紀90年代，已過了追訴時效。惟有律師認為，李席南持續冒用身份直至2022年，仍可根據冒名頂替罪追究責任。本報綜合報道