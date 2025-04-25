洪都拉斯政客撐與台復交 大陸反對

【本報綜合報道】洪都拉斯今年底將進行總統選舉，多名在野黨參選人想與台灣恢復邦交。中國駐洪都拉斯使館周三表達強烈不滿和堅決反對，告誡洪都拉斯有關媒體和政客要堅定維護一個中國原則，停止炒作涉台錯誤言論，停止向「台獨」勢力發出錯誤信號，要與中方相向而行，共同呵護好中洪關係發展大局。

中國大使館發言人重申台灣是中國領土不可分割的一部分，批評民進黨當局將台灣地區被殖民統治壓迫的斑斑血淚史忘到了九霄雲外，公然叫囂「同洪都拉斯恢復邦交」，甘當外國反華勢力遏制中國的棋子。發言人提到，中國前年3月26日與洪都拉斯建立外交關係，兩年來始終秉持相互尊重、平等互利、共同發展原則，與洪方發展友好合作關係，加強發展戰略對接，實現共同發展。兩地去年雙邊貿易額達20.3億美元（約158億港元），同比增長6.4%，特別是洪都拉斯對中國出口增長近20%，中方歡迎咖啡、白蝦、煙草、甜瓜、香蕉、可可等優質產品進入市場。

新西蘭7議員訪台 陸方不滿 新西蘭國會跨黨派台灣友誼小組一行7名議員訪問台灣，中國駐新西蘭使館強烈敦促糾正錯誤，嚴肅、真誠地將自身所作一個中國承諾落到實處，將保留採取進一步措施的權利。