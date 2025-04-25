新版市場准入負面清單 納入電子煙

【本報綜合報道】國家發展和改革委員會、商務部、國家市場監督管理總局昨對外公布《市場准入負面清單（2025年版）》，進一步放寬市場准入，與此前實施的2022年版清單相比，新版事項數量由117項縮減至106項，其中准入門檻更低，准入力度也更大，而無人駕駛航空器營運、電子煙等新業態則被納入。

刪8准入限制 新版清單刪除8條全國性准入限制，如公章刻製業由許可制改為備案制，計算機訊息系統安全專用產品銷售業務改為基於強制性國家標準的檢測認證制度，相關市場准入管理措施相應取消。此外，新版清單部分放開了8條全國性措施，涉及試辦新型電訊業務、電視劇製作、藥品批發和零售單位籌建、藥品和醫療器械互聯網訊息服務、林木種子進口、發票印製等領域；同時刪除17條地方性措施，涉及交通物流、貨運代理、貨運訊息服務、森林資源損失鑑定、車輛租賃服務等，取消相應的地方性許可措施，實施全國統一的准入方式。

國家發展改革委體制改革綜合司副司長胡朝暉表示，清單之外，各類經營主體，無論是國資還是民資，無論是大企業還是中小微企業，都可依法平等進入，政府不得在清單之外違規設置准入障礙。新版清單仍守住「管得住」的底線，依據相關法律、行政法規，將無人駕駛航空器營運、電子煙等新型煙草製品生產批發零售等新業態新領域納入負面清單，並調整了部分社會民生等領域管理措施。