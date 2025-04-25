關稅戰 美稱談判將達協議 北京：絕無此事

白宮拒單方調低稅率 華冀對話公平 美國總統特朗普月初宣布加徵中國商品「對等關稅」後，遭到北京反制，兩國貿易陷入冰點。他前天表示正與中國積極商討關稅問題，將與華達成公平協議。財長貝森特同日表明，美方不會單方面降低對華關稅。惟中國外交部昨澄清，中美雙方無就關稅問題展開磋商或談判，更談不上達成協議。

特朗普前天在白宮接受記者提問時稱，美中兩國關係在前朝政府執政期間失控，並說：「我們（美國）將與中國達成公平協議，它（協議）必須公平。」被問及華盛頓是否正與北京展開積極談判時，他回答是，又指對華加徵145%對等關稅稅率很高，代表美中已無甚麼生意往來。

談及其他國家時，特朗普提到美方不會永遠等待他國達成協議，包括中國。他強調如果未能與某些國家談妥，未來兩至3周就會對其設定關稅稅率，再次強調：「每個國家都會很高興，我們（美國）不會再成為那個被世上所有國家剝削的國家。」

兩國中斷貿易不符利益 在同日，貝森特出席活動時提到，超過100個國家或地區曾接觸特朗普政府，意圖在美暫緩徵收對華關稅90天時間之內談妥。他預期美中互徵關稅事件很快就會降溫，雙方有望達成重大協議。被問及美國會否單方面降低對華關稅時，他稱不會，同時提及無論華盛頓抑或北京，彼此均不認為彼此目前關稅稅率處於可持續水平，兩國中斷貿易並不符合任何一方利益，不過美國不會在未達成協議情況下降低關稅。

除了貝森特，白宮新聞秘書萊維特受訪時亦重申，美方不會單方面調整對華關稅，又指特朗普政府有信心最終與華達成公平貿易協議。她同時否認美國總統立場軟化，又稱特朗普不會放棄確保世界各地公平貿易行為，沒有放棄中國長期以來掠奪美國事實。

傳美「分級方案」減關稅 在北京，有記者昨在外交部例行記者會上問到美方不斷有消息稱中美之間正在談判，甚至將達成協議，中國外交部發言人郭嘉昆強調一切都是假消息，並指關稅戰是由美方發起，中方態度一貫且明確：「打，奉陪到底；談，大門敞開，對話談判必須是平等、尊重、互惠的。」針對貝森特質疑中國依賴出口發展經濟模式根本不可持續，他批評美方濫施關稅，嚴重破壞世界貿易組織（WTO）規則，損害各國人民共同利益。

美國《華爾街日報》前天引述消息報道，特朗普政府正考慮多種方案，第一種是下調徵收中國商品關稅稅率到大約50%至65%左右，第二種方案則被稱為「分級方案」，把來自中國商品分為「對美國國家安全不構成威脅」及「對美國國家利益具有戰略意義」兩類，前者徵收35%關稅，第二類商品關稅稅率至少為100%。本報綜合報道