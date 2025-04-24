3人乘組 神舟二十號今升空

港澳載荷專家最快明年首次飛行任務 神舟二十號載人飛行任務新聞發布會昨日上午在酒泉衞星發射中心舉行。中國載人航天工程新聞發言人、中國載人航天工程辦公室副主任林西強宣布，經任務總指揮部研究決定，神舟二十號載人飛船將於今日下午5時17分發射升空。執行此次飛行任務的3名航天員分別為陳冬、陳中瑞、王杰，由陳冬擔任指令長。會上又宣布，入選第4批航天員的港澳航天員作為載荷專家，預計最早將在2026年首次執行飛行任務。

指令長兩度執飛 揚言信心十足 陳冬執行過神舟十一號、神舟十四號載人飛行任務，相隔兩年再次擔任指令長，他表示團隊默契十足，對完成任務挑戰充滿信心。同樣是「80後」的空軍飛行員陳中瑞、航天科技工程師王杰則來自中國第3批航天員，均首次執行飛行任務。

神舟十九乘組擬下周二返地球 林西強稱，任務各項準備工作正穩步推進，執行此次發射任務的長征二號F遙二十運載火箭即將加注推進劑。按計劃，神舟二十號載人飛船入軌後，將採用自主快速交會對接模式，約6.5小時後對接天和核心艙徑向端口，形成3船3艙組合體。航天員乘組將於今年10月下旬返回東風着陸場；在軌駐留期間，天舟九號貨運飛船和神舟二十一號載人飛船將會來訪。而在軌駐留已滿175天的神舟十九號乘組目前工作順利，航天員乘組與神舟二十號航天員乘組完成在軌輪換後，計劃下周二返回東風着陸場。

中國計劃在2030年前首次實現中國人登陸月球，林西強指，載人登月任務各項研製工作目前穩步推進，包括長征十號運載火箭、夢舟載人飛船、攬月月面着陸器、望宇登月服、探索載人月球車、月球遙感衞星等，後續將陸續組織實施夢舟飛船零高度逃逸等試驗。另外，在中方參與下，巴基斯坦航天員選拔工作正在展開，定選後將有兩名巴基斯坦航天員赴華參加訓練。而參加中巴聯合飛行的巴基斯坦航天員，在軌期間除了完成乘組的日常工作外，還將承擔巴方科學實驗的操作工作。本報綜合報道