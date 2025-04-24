兩岸國際

美國之音等媒體獲准復運

美國哥倫比亞特區聯邦地區法院周二下令政府，停止關閉美國國際媒體署（USAGM）轄下美國之音（VOA）等媒體，採取一切必要措施讓員工復工，並恢復有關媒體運作。政府上月停止資助USAGM，安排轄下1,000多名員工放無薪假，解僱600名合約工，VOA員工提出訴訟。（綜合報道）
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