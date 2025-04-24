730萬加人提前投票創紀錄

加拿大大選下周一點票，選舉局周二公布，過去4天錄得約730萬人提前投票，創歷屆大選新高。票站於上周五至周一開放提前投票，投票人數較2021年的580萬人增長25%。截至周二民調結果顯示，執政自由黨支持率為43.1%。在野保守黨支持率為38.4%，較過去兩周多一個百分點。（綜合報道）