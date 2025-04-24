兩岸國際

新省爆4.6級地震悉尼有感

澳洲新南威爾士省獵人谷地區周三凌晨發生黎克特制4.6級地震，震央位於悉尼以北約200公里，悉尼至少3,500名居民感受到震動，專家估計未來會有餘震。另外，今次地震震央距離保守派聯盟提議建造核電廠的選址利德爾（Liddell）約36公里，在澳洲國會選舉在即之際亦受到關注。（綜合報道）
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