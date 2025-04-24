美伊談核技術 延至周六磋商

【本報綜合報道】伊朗外交部周二宣布，原定周三與美國的專家級會議，將延至周六在阿曼舉行，兩國第三輪高級別核談判亦於同日舉行。

兩國允制訂核協議框架 伊朗外交部發言人巴加埃稱，根據阿曼建議以及美國和伊朗代表團商定，原定在雙方間接談判框架下，於周三舉行的技術磋商會議已改至周六。伊朗外長阿拉格奇上周六在羅馬與美國中東問題特使威特科夫會談後透露，兩國同意開始制訂核協議框架，周六核談判將審查雙方框架，並評估契合程度。

另外，阿拉格奇周二晚與國際原子能機構（IAEA）總幹事格羅西通電話，阿拉格奇介紹伊朗與美國間接會談的最新情況，強調是出於善意和嚴肅選擇的外交途徑。格羅西讚揚伊朗的負責任態度，IAEA願意根據章程賦予的職責和權力，為美伊談判進程作出貢獻。阿拉格奇翌日抵達北京，獲中共中央政治局常委、國務院副總理丁薛祥接見。

被問及阿曼作為中間人為伊朗與美國談判發揮斡旋作用，中國外交部發言人郭嘉昆周三指出，中方讚賞阿方為推動解決地區熱點問題、緩和地區緊張局勢所發揮的積極作用，願與阿方在國際和地區事務中加強溝通協調，為促進地區和平穩定共同作出努力。他提到，中國外交部部長助理劉彬周一與阿曼外交部次大臣哈利法在北京舉行中國阿曼外交部戰略磋商，討論中東熱點問題。