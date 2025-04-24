美教育部追學貸 或扣押薪水

教育部稱，目前僅有不到四成借款人按時償還學生貸款，超過500萬人違約，數月後可能還會有400萬借款人陷入同樣境地，屆時恐近四分之一學生貸款違約。按計劃，教育部在未來兩周內將向拖欠學生貸款人士發送電郵，告知下一步措施，並敦促研究還款方案，若仍未按時還款，預計今夏就會發出扣押工資通知。

逾150大學校長譴責華府

另外，逾150位美國大學校長聯署發聲明譴責總統特朗普政府，包括哈佛、耶魯、普林斯頓和布朗大學的校長。他們指特朗普政府對高等教育進行「前所未有的政治干擾」，干預其獨立性。有關聲明於周二較早前由美國大學協會公布。哈佛為最近幾周以來，遭遇大量資金削減及要求放棄自治權的幾所學校之一。聲明簽署者來自大型國立大學、小型自由藝術學院和常青藤盟校。