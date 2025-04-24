美國務院重組施辣手 裁員15%撤132機構

美國國務卿魯比奧周二宣布，國務院將實施全面重組計劃，以精簡人手和削減成本，落實總統特朗普宣揚的「美國優先」外交政策。其中，第一階段將在美國境內削減約15%的員工，撤銷734個辦事機構中的132個。預計將在首都華盛頓削減約700個職位，一些涉及民主人權、多元化等事務相關機構將被關停，海外使館和機構暫未受影響。

魯比奧在聲明中指出，美國正在全球面臨巨大挑戰，國務院機構臃腫、官僚主義嚴重，在大國競爭的新時代難以履行其重要的外交使命。重組計劃旨在將國務院帶入21世紀，以更好地推進美國核心國家利益，將整合區域職能提升效率，裁撤冗餘機構，終止與核心國家利益不一致的項目。此舉將是美國外交系統數十年來最大變革，也是特朗普政府為重塑美國外交政策和縮減聯邦政府規模的最新行動。

設部門應對新興威脅 根據計劃，負責民事安全、民主和人權事務的副國務卿辦公室將成為對外援助和人權辦公室，該辦公室內的很多現有實體未出現在新架構中，包括監測和打擊販運人口辦公室等，其他將被取消的部門包括全球婦女問題辦公室、能源局和全球夥伴關係辦公室，其中能源局將併入經濟和商業事務部。與此同時，國務院將設立一些新機構，包括專門應對新興威脅的部門、專注外交和人道主義事務的辦公室。

計劃裁員的規模將導致逾2,000名員工失業，國務院稱受影響員工將在7月1日前收到裁員通知，並稱正積極探索自願退休激勵措施。至於改組計劃會否波及美國在台協會（AIT），國務院只稱將持續評估全球布局，以確保國務院能代表美國人民，處於最佳位置，應對當前挑戰。本報綜合報道