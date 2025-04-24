兩岸國際

喀什米爾爆槍擊26人死

印度喀什米爾地區官員周二表示，多名槍手當天向一群參觀景點遊客開槍，造成至少26人死亡。總理莫迪強調，肇事者將受到法律制裁。事發在帕哈爾加姆（Pahalgam），屬熱門旅遊地點，有「印度瑞士」之稱。有目擊遊客表示，槍手突然開槍，不少人紛紛逃跑及哭泣，現場一片混亂。（綜合報道）
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