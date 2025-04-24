土耳其6.2級地震151人傷

土耳其周三下午發生黎克特制6.2級地震，震源深度10公里，造成至少151人受傷，伊斯坦布爾多幢建築震動。地震發生於下午12時49分，震央位於錫利夫里（Silivri）地區對開海域，距離伊斯坦布爾以西約80公里。伊斯坦布爾政府警告民眾不要進入受損建築物，如非必要切勿駕車。（綜合報道）