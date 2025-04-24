日擬邀多國合作遏電騙

緬甸電騙集團往往以高薪利誘多國民眾入境打工，除了大量中國人受騙外，亦包括許多日本人。日媒周一報道，日本政府希望邀請東盟（ASEAN）成員國、中國、南韓、美國、印度、澳洲及國際刑警組織（INTERPOL）合作，建立剷除電騙集團新框架。（綜合報道）