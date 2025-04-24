俄疑竊中方技術打造無人機 烏外交部召見中國大使

烏克蘭總統 澤連斯基

【本報綜合報道】烏克蘭總統澤連斯基繼日前指控155名中國公民與俄軍在烏境內作戰及中方向俄提供武器後，周二再表示有中國公民在俄羅斯一處無人機生產基地工作，暗示俄方可能竊取了中國的無人機技術。烏克蘭外交部稱，已就上述指控召見中國駐烏大使馬升琨，並提出相關證據。對於烏方指控，中國外交部周三強調，中方已就相關問題闡明立場，堅決反對無端指摘和政治操弄。

澤連斯基在基輔舉行的記者會上表示，俄羅斯可能在沒有獲中國授權的情況下，從中國獲取無人機技術。他認為，俄方或繞開中國政府，與這些中國公民單獨達成協議，從而盜用相關技術。他已指示烏克蘭相關部門通過正式渠道，向中方通報調查結果，特別要求烏克蘭國家安全局將有關在無人機工廠工作的中國公民詳細資料交給中方。

澤連斯基圖淡化中俄合作 報道指，澤連斯基最新說法似乎為中方撇清與俄方在無人機合作上的直接關聯，比起日前的嚴詞指控有所緩和。烏克蘭副外長佩列比尼斯（Yevhen Perebyinis）強調上述情況令人非常擔憂，有違中烏夥伴關係精神。他呼籲中方採取措施，停止支持俄羅斯侵烏，並向馬升琨保證烏方重視與華戰略夥伴關係，希望中方不再採取任何可能損害雙邊關係的行動。