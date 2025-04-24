調停俄烏衝突有變 美卿退出倫敦會談

美國國務院周二證實，國務卿魯比奧更改原定計劃，不出席英國倫敦周三舉行的烏克蘭問題會談；美國政府中東問題特使威特科夫將前往俄羅斯首都莫斯科，不參與倫敦會談。法媒指，烏克蘭問題部長級會談可能以較低級別形式舉行。較早前，烏克蘭總統澤連斯基表示，若俄烏雙方停戰，烏方願意以任何方式與俄方會談。

美國、英國、法國、德國和烏克蘭的高級官員原計劃周三在倫敦談判。此外，烏克蘭外長瑟比加計劃與英國外相林德偉舉行雙邊會談。惟美國國務院發言人布魯斯周二表示，魯比奧因日程安排衝突退出周三的倫敦會談，並堅稱美國不會改變對和平進程的承諾。美國政府烏克蘭問題特使凱洛格將出席倫敦會談，其他與會代表來自英國、法國、德國及烏克蘭。《華盛頓郵報》援引消息人士稱，美國提倡的俄烏和平協議方案包括承認克里米亞為俄羅斯領土，並解除對俄羅斯的制裁，計劃在倫敦會談上提出。

美特使再赴莫斯科商討終戰 另外，俄羅斯總統助理烏沙科夫證實，威特科夫將第4次到訪。威特科夫此前曾3次與俄羅斯總統普京舉行過三次長時間會談，商討結束烏克蘭戰爭。英國《金融時報》報道，俄羅斯總統普京早前在聖彼得堡會見威特科夫時，曾提議在烏克蘭前線暫時停火。克里姆林宮發言人佩斯科夫呼籲傳媒及公眾，依靠官方消息了解俄美就烏克蘭衝突問題的談判進展，並指現時有不少虛假資訊流傳。

烏稱願以任何方式與俄會談 在基輔，澤連斯基周二表示，若俄烏雙方停戰，烏方願意以任何方式與俄方會談，他坦言還有很多複雜的問題，雙方不能夠將所有問題達成協議，包括領土、安全保障及加入北約的問題。他強調，克里米亞是烏克蘭國家及人民的領土，談論克里米亞主權超出烏克蘭憲法，因此沒有甚麼可談。他警告，討論克里米亞主權問題只會延長戰爭。

澤連斯基亦證實，尚未與美國磋商獲得新軍事援助，目前沒有任何協議醞釀中，但強調不希望美國停止援助。他表示，目前給予烏克蘭的軍援是美國國會一年前批准，烏克蘭不但沒有機會與美國達成協議，甚至無法與美國討論任何新援助的細節。澤連斯基打算藉出席已故教宗方濟各喪禮之機，在梵蒂岡與美國總統特朗普會面。澤連斯基坦言，不希望美國退出俄烏停火調解。美國退出不但關乎援助，更令烏克蘭失去戰略夥伴。本報綜合報道