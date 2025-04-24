傳印日將與美達成關稅總體協議

【本報綜合報道】美媒周二引述消息報道，白宮快將與印度及日本達成關稅總體協議，初步簽署諒解備忘錄或制訂框架，而棘手細節將留待日後解決，可能需要數個月才能敲定最終協議。

正在出訪印度的美國副總統萬斯周二發表演講時指，美國和印度正在努力達成貿易協議，他周一與印度總理莫迪會晤時取得良好進展。副總統辦公室發表聲明稱，兩國已經敲定貿易談判的參考條款，但拒絕詳細說明具體內容。但知情人士形容，所謂敲定條款只是象徵着談判開始，不會稱之為協議。

料須暗示主要貿易夥伴為美非華 知情人士透露，預計印度和日本需在與美國貿易協議上，暗示美國是主要貿易夥伴，而非中國，協議措詞將包含重大且故意的模糊性。印度大使館代表引述該國聲明，指與美國談判取得重大進展。日本大使館發言人拒絕回應報道。

美國揮舞關稅大棒，盟友日本未能幸免。執政自民黨政務調查會長小野寺五典周二在首相官邸與首相石破茂會面，要求採取積極措施應對，同時結合物價高漲現狀刺激國內消費。小野寺五典建議石破茂在適當時展示強硬及強勢態度，迅速與美國磋商關稅豁免，鑑於關稅負面影響可能波及地區經濟，小野寺五典認為有必要就企業資金周轉制訂對策。石破茂承諾，會向美方說出該說的話，並切實接受建議盡快公布對策。