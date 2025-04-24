特朗普：對華手段不會強硬 關稅稅率有望大減

北京：戰不怕打 促美停訛詐 美國總統特朗普周二表示，他不會對中國採取強硬手段，相信兩國最終將達成一項貿易協議，關稅稅率將大幅下降，但不會減至零。中國外交部翌日回應指，中方不願打也不怕打關稅戰，促請美方停止威脅訛詐。美媒則引述消息指，美國對華關稅稅率可能會降至50%至65%左右，以緩解與北京的緊張關係。

傳降至最低50% 特朗普在白宮橢圓形辦公室的記者會上告訴記者，他不打算在與中國達成貿易協議時採取強硬態度，堅稱與中國關係良好，美國與幾乎每個國家的關係都進展順利，各國都想跟美國打交道。他又指，會對華非常友好，「我們將非常幸福地生活在一起，理想情況下還能一起工作」。他強調，對華最終關稅稅率將從目前的145%大幅下降，「不會那麼高」。

貝森特周二出席摩根大通在華盛頓主辦的私人投資者峰會時表示，中美關稅戰料在不久將來降溫，沒人認為目前的關稅水平現狀可持續。他也提到，目前華盛頓與北京方面的談判尚未開始，但有可能達成協議，但預計這個過程將很艱難。他相信，經濟大國之間緩和前景，應該會讓世界和市場鬆一口氣。

迄18國提出方案 美國向多國暫緩對等關稅90天後，陸續與各國開展談判。白宮發言人萊維特周二證實，已有18個國家提出關稅協議提案，美國貿易團隊本周與34個國家開會討論，全球有100多個國家希望與美國達成協議。她又指，特朗普希望告訴大家，他們在與中國達成潛在貿易協議方面進展順利，但她目前沒有關於中美領導人直接通話的消息。

在北京，中國外交部發言郭嘉昆昨日在記者會表示，中方早就指出關稅戰、貿易戰沒有贏家，保護主義沒有出路，脫鈎斷鏈只會孤立自己。對於白宮指美中貿易協議談判取得進展，他稱，如美方真的想通過對話談判解決問題，就應停止威脅訛詐，在平等、尊重、互惠的基礎上與中方對話，一邊說要與中方達成協議，一邊不斷搞極限施壓，這不是與中方打交道的正確方式，也行不通。

他重申，對於美國發動的關稅戰，中方態度很明確，「我們不願打也不怕打」；又表示美方發動的關稅戰違反世貿組織規則，損害各國共同利益，聯合國各機構有權利也有責任就美方濫施關稅發聲。另外，中國公共外交協會周一在北京舉行經濟專題「臨甲7號」沙龍活動，北京大學國家發展研究院名譽院長林毅夫在活動上表示，中美經濟確實存在「脫鈎」的風險，但認為完全脫鈎的可能性不大。本報綜合報道

特朗普 中國對美出口關稅稅率或大減。（Getty Images圖片）