廣西多地特旱 水庫幾乎見底

【本報綜合報道】廣西乾旱覆蓋面積高達97.5%，大部氣象乾旱達到特旱級別，佔逾六成。當地上月開始降雨顯著偏少，大部雨量不足常年同期一半，多地本月以來降雨更是不到常年同期的兩成，不乏一些雨量低到約等於沒下的地方。廣西大片地區近日又出現高溫，也令蒸發加速，加劇乾旱，多個水庫幾乎乾涸見底。

廣西防汛辦、應急管理廳周二通報，全區大部分江河天然來水量與歷年同期相比總體偏少三到五成，百色、崇左、南寧、來賓、欽州、北海等市局部輕度至中度水文乾旱，報汛大中型水庫蓄水量251.22億立方米，比去年同期少蓄26.27億立方米，比近5年同期少蓄20.02億立方米。雖然近日降雨增多，但因各地降水量分布不均勻，預計本月底前除桂東北外，其他各地旱區降雨不明顯，氣象乾旱仍將進一步發展。

人民飲水困難風險高 全區人飲旱情持續發展，桂西北、桂中發生人民飲水困難風險較高。針對部分鄉鎮出現人飲困難的情況，貴港市組織消防、應急等部門開展應急送水，確保群眾生活生產用水安全；同時積極對接水庫，開閘放水調配水源，保障水稻灌溉需求，緩解農田灌溉壓力。截至上周四，人飲送水出動消防車21輛次，97人次，送水230噸。