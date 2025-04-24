最高檢知識產權檢察廳 掛牌首對外亮相

去年告近3.4萬人侵權 司法保護邁進新階段 最高人民檢察院昨日在「以高質效知識產權檢察履職 服務高水平科技創新」新聞發布會上宣布，最高檢近日經研究並報中央機構編制委員會辦公室批覆同意，在最高檢經濟犯罪檢察廳加掛「知識產權檢察廳」牌子，意味該廳正式成立。

最高人民檢察院辦公廳（新聞辦）主任、新聞發言人李雪慧提到，當天的新聞發布會是最高檢知識產權檢察廳第一次向社會公眾亮相，最高檢知識產權檢察廳正式掛牌成立，體現黨中央對知識產權保護工作的高度重視，標誌中國知識產權司法保護進一步邁入專業化、綜合化的發展階段。

最高檢同日發布《知識產權檢察工作白皮書（2024）》，顯示去年全國檢察機關共受理審查逮捕侵犯知識產權犯罪13,486人，受理審查起訴33,805人，同比分別上升5.9%和10.2%。檢察機關受理審查起訴侵犯商標權類犯罪佔81%最多，侵犯著作權類犯罪和侵犯商業秘密類犯罪數量增幅較大，而此類案件中共同犯罪特徵明顯，侵犯商標權、著作權、商業秘密等犯罪中共同犯罪佔比均約80%。

注重開展行刑反向銜接 另外，對知識產權行政檢察案件提出監督意見77件，同比上升32.8%。最高檢提出抗訴的惠州市順某科技公司與國家知識產權局等商標權撤銷復審行政糾紛抗訴案等案件，法院均再審改判，採納抗訴意見，促進了執法司法標準統一。檢察機關在辦理知識產權刑事案件中，注重依法開展行刑反向銜接，強化對行政違法行為「可處罰性」審查把關。

檢察機關將高質效辦好每一個知識產權案件，持續加強專業化建設，完善綜合履職機制，常態化開展惡意訴訟專項監督，深化與相關部門協作配合，凝聚知識產權保護合力，積極營造市場化、法治化、國際化一流的營商環境，服務保障因地制宜發展新質生產力。本報綜合報道