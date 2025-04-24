華圍棋選手被指違規判罰 協會杯葛新一屆南韓LG盃

【本報綜合報道】中國圍棋協會相關負責人昨日表示，協會將不組隊參加下月開幕的新一屆LG盃世界圍棋棋王賽，但不影響中國棋手參加其他由南韓主辦的世界棋戰。在今年1月舉辦的第29屆LG盃世界棋王賽上，中國棋手柯潔在比賽中被指多次違規，最終憤然退賽。中國圍棋協會其後發聲明，表示不接受比賽結果。

轟爭議解決機制欠透明 中國圍棋協會相關負責人表示，在LG盃爭議判罰事件發生後，協會與賽事主辦方持續溝通，主辦方一直未能就中國圍棋協會的核心訴求作出公開正面回應。經過慎重考慮，中國圍棋協會決定不組隊參加今年的LG盃賽。該負責人指出，目前只有中國、南韓和日本擁有比較完整和健全的職業體系，中日韓棋手的參與對於世界職業圍棋賽事的吸引力和穩定性至關重要。中國圍棋協會希望在未來進一步加強與相關各方溝通，朝着合作、共贏的方向更好地推動世界圍棋事業發展。

該負責人又稱，LG盃的判罰爭議既暴露出國際比賽規則不統一可能造成的風險和麻煩，也凸顯出國際圍棋賽事爭議解決機制不明晰、不完備的問題。由於種種原因，國際圍棋聯盟作為世界圍棋管理機構的權威性和協調能力有待提升。中國圍棋協會希望以這次爭議為契機，與國際圍棋聯盟、南韓棋院、日本棋院以及其他相關各方繼續就圍棋項目的國際治理展開有益探索，避免類似爭議再發生。