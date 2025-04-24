承認收近9億賄款 新疆前副書記死緩

陝西省寶雞市中級人民法院前日對新疆維吾爾自治區黨委前副書記李鵬新受賄案一審宣判，以受賄罪判處他死刑，緩期兩年執行，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產。另外，建設銀行深圳市分行前副行長李華峰因受賄、洗錢等罪，同日一審獲刑15年，並罰款250萬元（人民幣‧下同，約269萬港元），依法沒收犯罪所得及孳息，上繳國庫。

兩年後變無期徒刑囚終身 經審理查明，李鵬新在1999年至前年，利用職務便利及職權或地位形成的便利條件，受賄共計折合8.22億多元（約8.85億港元）。寶雞市中級人民法院認為，其受賄數額特別巨大，犯罪情節特別嚴重，給國家和人民利益造成特別重大損失，論罪應當判處死刑。鑑於他到案後主動交代辦案機關尚未掌握的絕大部分受賄事實，認罪悔罪，積極退贓，酌定對他判處死刑，可不立即執行。在其死刑緩期執行兩年期滿依法減為無期徒刑後，終身監禁，不得減刑、假釋。

深圳建行前副行長監15年 至於李華峰受賄、洗錢一案，山東省青島市中級人民法院一審查明，2013年上半年至2020年5月，李華峰利用職務上便利，收受財物共計折合1,409萬多元（約1,517萬港元）。他2021年至去年從建行深圳市分行辭職後，利用此前職權或地位形成的便利條件，非法收受他人所送財物共計810萬元（約872萬港元），又指使他人將賄款中的360萬元（約387萬港元）通過多個帳戶轉帳後支付購房款，構成洗錢罪。本報綜合報道