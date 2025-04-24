中國阿塞拜疆達成免簽

阿塞拜疆總統阿利耶夫訪華之際，中國與阿塞拜疆周三簽署互免簽證協定。據通報，中共中央政治局委員、外交部長王毅和阿塞拜疆外交部長巴伊拉莫夫分別代表兩國政府，簽署《中華人民共和國政府和阿塞拜疆共和國政府關於互免持普通護照公民簽證的協定》。協定將在兩國政府履行必要程序後，正式生效。（綜合報道）