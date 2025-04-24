劉建超晤日本公明黨訪華團

【本報綜合報道】中共中央對外聯絡部部長劉建超周二在北京，會見由日本執政聯盟之一公明黨黨魁齊藤鐵夫率領的代表團，稱願與該黨發揮好兩國執政黨交流機制作用，建設性管控分歧。齊藤鐵夫則指出，日中關係仍有很大改善和發展空間。

兩國關係大有改善空間 劉建超表示，中方願與日方恪守中日四個政治文件確立的各項原則，全面推進中日戰略互惠關係，攜手應對共同挑戰，為亞洲和世界和平穩定、發展繁榮作出貢獻。他又指，中國共產黨願同公明黨一道，開展深入、坦誠政治對話，推動將中日「互為合作夥伴、互不構成威脅」的共識落到實處，增進中日政治互信。

齊藤鐵夫認為，中日友好不僅對兩國至關重要，也事關亞洲和平。公明黨願與中國共產黨進行坦誠對話，增進互信，提升國民相互友好感情。該黨堅定維護和平憲法精神，在歷史、台灣問題上，堅守1972年中日聯合聲明的立場。

齊藤鐵夫周三在北京與全國政協主席王滬寧舉行會談，轉交了首相石破茂致中國領導人的親筆信。

齊藤強調，必須把重要的中日關係傳給下一代；王滬寧則呼籲加強兩國合作關係，應為亞洲與世界和平與穩定作出貢獻。齊藤擬在會談上要求撤銷因東京電力福島第一核電站核污水排海而採取的日本水產品進口限制，恢復進口日本產牛肉。