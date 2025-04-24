台灣派出陳建仁赴教宗葬禮

【本報綜合報道】天主教教宗方濟各葬禮定於周六在梵蒂岡聖伯多祿大教堂前舉行，台外事部門周二表示，已向教廷提出，最優先目標是希望賴清德可出席葬禮。他昨日前往天主教台北總主教公署，到教宗方濟各靈堂追思。他同日敲定，指派前副領導人陳建仁擔任其特使，代表台灣前往教廷出席葬禮。

曾提議由賴清德出席 據報道，台灣天主教團將派員出席方濟各葬禮，預計昨日會決定人選，着手安排後續出訪時間與人數等。台外事部門次長吳志中表示，周一與教廷洽談賴清德到訪事宜，由於台灣與羅馬時差6小時，期待很快能得到教廷回覆，前線外交人員正努力，希望賴清德可前往參加葬禮，直言「這是花最多外交力量的地方」。

梵蒂岡是台灣在歐洲唯一的邦交國，2005年4月教宗若望保祿二世逝世時，台灣地區時任領導人陳水扁親赴梵蒂岡出席追思彌撒；2013年3月方濟各就職時，台灣地區時任領導人馬英九也有親自參加就職禮。有台灣學者認為，大陸可能派高官前往教廷弔唁，兩岸代表有機會同框。大陸外交部周二被問及會否派代表參加方濟各葬禮時，稱目前沒可提供的消息。