傳警追捕緬北通緝犯 浙江槍戰多人傷亡

兇徒事後逃逸 網民憂封城 網傳浙江省台州臨海市周二發生激烈警匪槍戰，造成4名特警傷亡，匪徒亦有死傷。境外媒體報道指，有傳名叫洪濤的主要疑犯是從東南亞返回的當地人，事後已逃脫，更有網民擔憂會「封城」。相關照片和消息在境外社交媒體瘋傳，但內地官方至今未有回應。

消息指，臨海市泉井洋路附近疑似發生槍擊案，至少兩名警員倒地，一人倒在大樓牆角，一人倒在橋底，現場滿地血漬，多輛救護車到場救援。當地不少網民瘋狂討論，頻傳疑有4至7人倒地、好幾個警察中槍等消息。另有醫生爆料，多人被送往其所在的醫院搶救，至少5至6輛救護車送達醫院。

當地也有民眾爆料，匪徒是團夥遇截查時拒捕，兩人被擊斃，期間他們攔截的士欲逃跑，疑司機不從遭槍殺。亦有網民聲稱有路人傷亡，其中有孩子滿身血漬。消息指，洪濤與幾名同夥是臨海人，從柬埔寨金邊返回，也有指他們是緬北通緝犯，但不知槍械是否從東南亞走私而來。

另傳匪徒被擊斃 官方未回應 另外，網傳疑似官方通報消息稱：「槍擊案犯洪濤，男，50多歲，臨海市望江門人，緬北通緝犯，追隨黑社會人員童發連、江南街道人王發友（現均已70歲左右）等人。周二下午在立交橋區位警方追查中，洪犯攔截出租車逃亡中持槍打死不從的士司機一人，槍擊追捕警方人員4人，被當場擊斃。」本報綜合報道