非洲棄黑暗大陸 創世界光輝未來

非洲佔全球陸地面積約20.4%，超過3,000萬平方公里，面積足以容納中國、美國、歐洲、印度和日本的總和。單是撒哈拉沙漠地區的面積，已比中國或美國還大。非洲共擁有54個國家，約2,000種語言，超過15億人口，更關鍵的是，其中一半人口是在2000年後出生的。預計到2050年，非洲人口將增至25億，因此享有難以想像的人口紅利。如今非洲人口的年齡中位數僅為19歲（歐洲為45歲），每名婦女平均生育4名子女。

人口紅利 資源龐大 非洲的歷史是個慘劇。自15世紀開始被西方殖民，估計不少於1,200萬人被捕捉並販運至美洲，途中有約200萬人死亡，更多人在本土被殖民地宗主國勞役，提供廉價礦產及其他自然資源。直到20世紀，非洲才開始走向獨立自主。

不過，不少非洲國家現已擺脫荒蕪、貧窮饑荒、內戰及種族滅絕等刻板印象，逐步邁向繁榮。原因有二，一是西方近10多年經濟不景氣，最近更受疫情及俄烏戰爭衝擊，令他們減少新殖民主義活動，甚至受到反抗及驅趕。

其二，俄羅斯向非洲增加糧食供應，以消除饑荒，也提供軍事援助，使其新政府有力對抗西方軍事霸權。另一助力則來自中國，幫助非洲國家搞好基建，如肯尼亞、埃塞俄比亞及烏干達，便有大量中國支持的城市建設，也協助發展綠色能源、運輸通訊，並助當地政府穩定發展，讓它們有經濟能力改善衞生及教育，使新一代健康成長，可有效收割人口紅利。

全球大部分國家面臨人口老化，每養一個退休人士或孩童，便需1.7名工作年齡人口（15至64歲）。未來30年，非洲料成為全球最大工作人口來源地，他們或大量吸納往西方國家，彌補人口老化帶來的工作人口不足，並預計貢獻不少全球經濟增長。

非洲的人力資源已成為競爭優勢，加納的IT人員月薪約190歐元，部分技術水平更比印度有競爭力。非洲同時是豐富的社會資源倉庫及創意基地，除了擁有豐富礦產，在世界濫用抗生素形成細菌抗藥性下，當地森林蘊藏新的植物資源，可讓科研人員研發新藥物，有助全球應對疫情和疾病。

當非洲發展起來並變得富裕，那是一個比中國更大、仍不斷擴展的經濟體，更是與中國商貿合作發展共贏的新機遇。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻