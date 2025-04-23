台中紫藤魯冰花開爭艷

台灣台中市正值藤花盛開時期，大梨山地區近日百花齊放，環山部落武陵農場及福壽山農場都有各色藤花（上圖）綻放，如紫藤花（中圖）遠看似瀑布，近觀隨風搖曳生姿，成為春日賞花焦點。另外，武陵農場露營區前已有數株魯冰花（下圖）搶先綻放，成為遊客上山賞花焦點。