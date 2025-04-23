杭州閱讀周展700連環畫 14萬人浸淫文學歷史神話
【本報綜合報道】位於中國浙江省的杭州國家版本館周日推出「文潤書香」全民閱讀周活動，線上線下吸引超過14萬人參與。活動重點展出「掌上乾坤—閱讀裏的時代記憶」連環畫展，呈現近700件館藏連環畫。
畫展展出連環畫中，涵蓋革命文學、神話傳說及歷史演義等題材，引發家長共鳴，成為親子間共讀的獨特體驗。同期，館內也展示珍稀古版及銅版畫數碼影像等珍貴文獻，並開放古籍翻閱、茶筅製作及剪紙等傳統技藝體驗。
另推古典現代融合 誦讀經典
主辦方還同步啟動「文潤春風」朗讀活動，浙江音樂學院、餘杭區文化館等機構以「古典＋現代」形式演繹經典，展現誦讀魅力。策展人劉妍汐表示，希望民眾能透過小人書等載體喚醒時代記憶，培養大眾閱讀興趣。
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